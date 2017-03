Monaco : Pires conseille Mbappé « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 28/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dans le viseur de tous les plus grands clubs européens, qui pourraient transmettre des offres phénoménales à l'AS Monaco dès cet été, Kylian Mbappé (18 ans, 32 matchs et 19 buts toutes compétitions cette saison) pourrait logiquement hésiter quant à la suite de sa carrière dans les semaines qui viennent. Mais pour Robert Pires, le jeune prodige français ne doit pas quitter la Principauté avant 2019 ! "Il est très, très bon. Bien sûr, vous pouvez le comparer à Thierry Henry, même si je n'aime pas vraiment ça. Mais comme lui, Mbappé est adroit devant le but, rapide, intelligent sur le terrain, confie le champion du monde 98 à Sky Sports. Le plus important pour lui est de rester à Monaco encore deux saisons minimum parce qu'il est jeune et a besoin de jouer. Il n'a pas besoin de partir, par exemple, dans un club comme le Real Madrid, qui est un des plus grands au monde mais dans lequel la pression est forte. (...) Peut-être qu'il a besoin de stabilité. Monaco est juste parfait pour lui." Et Mbappé est juste parfait pour Monaco. Et Mbappé est juste parfait pour Monaco.

