PSG : Verratti n'en veut pas à L'Equipe

Comme nous vous l'indiquions hier lundi, L'Equipe a présenté ses excuses à Marco Verratti (24 ans, 21 matchs et 2 buts en L1 cette saison) et Blaise Matuidi pour avoir affirmé qu'ils étaient sortis en boîte deux jours avant la déroute barcelonaise (voir la brève d'hier à 19h06). En réalité, c'était le samedi et non deux jours plus tard. Beau joueur, l'Italien n'en veut pas au quotidien sportif.

"Excuses acceptées, sans rancune", a ainsi publié le milieu de terrain parisien sur son compte Instagram.