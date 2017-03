EdF : Barthez heureux d'être "dégagé" par Lloris

Face à l'Espagne ce mardi en amical (21h), Hugo Lloris (30 ans, 86 sélections) va égaler le record de sélections en équipe de France de Fabien Barthez (87). Même s'il va disparaître des tablettes, le champion du monde 98 est très heureux pour le portier de Tottenham.

"On a la même façon de voir le sport, je l'adore humainement et c'est pour tout cela que ça me fait plaisir que ce soit un mec comme Hugo qui me dégage, assure l'Ariégeois dans L'Equipe. Il est bon. Il n'y en a pas un autre qui lui arrive à la cheville."

Un vrai beau compliment.