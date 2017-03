EdF : France-Espagne, les compos probables

Trois jours après sa victoire 3-1 au Luxembourg, l'équipe de France reçoit l'Espagne ce mardi en amical au Stade de France (21h). Jallet et Kurzawa sont annoncés sur les côtés de la défense pour remplacer Sidibé et Mendy, forfaits. Au milieu, Rabiot devrait faire souffler Matuidi avec un Griezmann en soutien de son partenaire de club, Gameiro, et non plus Giroud. A noter que Lemar est lui aussi attendu dans le onze de départ en remplacement de Payet. Voici les compositions probables des deux équipes :

France : Lloris - Jallet, Koscielny, Umtiti, Kurzawa - Kanté, Rabiot - Dembélé, Griezmann, Lemar - Gameiro.

De Gea - Azpilicueta, Javi Martinez, Ramos, Alba - Koke, Busquets, Isco - Silva, Morata, Pedro.