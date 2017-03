PSG : un œil sur Vitolo ?

PSG : un œil sur Vitol o ? « Par Youcef Touaitia - Le 28/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Quel Paris Saint-Germain la saison prochaine ? Alors que de nombreux départs sont attendus, le champion de France pourrait réaliser un mercato estival d'envergure. Parmi les potentielles recrues du club de la capitale, un certain Vitolo (27 ans, 24 matchs et 4 buts en Liga cette saison). D'après les informations de Marca, Unai Emery souhaiterait recruter l'attaquant polyvalent du FC Séville, qu'il a eu sous ses ordres durant quatre saisons (2013-2016). Une piste qui n'est pas nouvelle puisque l'international espagnol était déjà dans le viseur de son ancien coach en Andalousie l'été dernier, mais Olivier Létang puis Patrick Kluivert n'ont pas donné suite à ce dossier. Sous contrat jusqu'en juin 2020, Vitolo souhaiterait de son côté découvrir un club plus huppé et se retrouverait dans les petits papiers du FC Barcelone ainsi que de la Juventus Turin. Sa clause libératoire est fixée à 40 millions d'euros. Sous contrat jusqu'en juin 2020, Vitolo souhaiterait de son côté découvrir un club plus huppé et se retrouverait dans les petits papiers du FC Barcelone ainsi que de la Juventus Turin. Sa clause libératoire est fixée à 40 millions d'euros.

