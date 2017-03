Real : Isco joue avec les nerfs des dirigeants « Par Youcef Touaitia - Le 28/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Annoncé dans le viseur du FC Barcelone, du Paris Saint-Germain ou encore de Chelsea, le milieu offensif Isco (24 ans, 22 matchs et 6 buts en Liga cette saison) pourrait finalement prolonger son contrat, qui expire en juin 2018, avec le Real Madrid (voir ici). Sauf que l’international espagnol se montrerait très gourmand afin de rempiler avec la Maison Blanche. En effet, l’institution ibérique aurait proposé à l’ancien joueur de Malaga de tripler son salaire annuel, passant ainsi de 2 à 6 millions d’euros. De son côté, le quotidien La Vanguardia assure qu’Isco souhaiterait être rémunéré à hauteur de 10 millions d’euros par an afin d’étendre son contrat jusqu’en juin 2024 ! Des exigences qui semblent démesurées au regard de son importance au sein de l’effectif merengue. Reste à savoir si le Real Madrid est prêt à le laisser filer gratuitement dans un peu plus d’un an en cas d’échec des négociations pour le prolonger. Des exigences qui semblent démesurées au regard de son importance au sein de l’effectif merengue. Reste à savoir si le Real Madrid est prêt à le laisser filer gratuitement dans un peu plus d’un an en cas d’échec des négociations pour le prolonger.

