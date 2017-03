OM : Lopez a changé de vestiaire Par Eric Bethsy - Le 27/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Attentif à la progression de Maxime Lopez (19 ans, 22 matchs et 1 but en L1 cette saison), l’entraîneur de l’Olympique de Marseille Rudi Garcia a longtemps obligé son milieu de terrain à se changer dans le vestiaire de l’équipe réserve. En effet, l’ancien coach de Lille ne voulait surtout pas voir son joueur prendre la grosse tête. Mais apparemment, l’attitude du Minot a convaincu le technicien. "Le vestiaire des réservistes, c'est terminé, a indiqué le meneur de jeu sur RTL. Au début, le coach voulait que je n'oublie pas d'où je venais et c'était logique. Mais là c'est vrai que ça fait quelque temps que je suis passé avec les pros. Quand on est jeune et qu'on est exposé, surtout à Marseille, c'est dur de ne pas s'enflammer et c'était pour cela. Mais c'est fini." La prolongation de Lopez le mois dernier a peut-être influencé cette décision... La prolongation de Lopez le mois dernier a peut-être influencé cette décision...

