PSG : L'Equipe présente ses excuses à Verratti « Par Eric Bethsy - Le 27/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après la déroute à Barcelone (6-1) en Ligue des Champions le 8 mars dernier, L’Equipe avait affirmé que les joueurs du Paris Saint-Germain Marco Verratti et Blaise Matuidi étaient sortis en boîte de nuit à deux jours de la rencontre. Ce que les deux Parisiens avaient contesté. Quelques semaines plus tard, le quotidien sportif reconnaît son erreur. "Aujourd'hui, nous avons la certitude que ces informations sont fausses et ont été relayées par des sources externes mal intentionnées, a expliqué le média sur son site internet. Nous vous présentons nos excuses. Nous adressons également nos excuses à Messieurs Marco Verratti et Blaise Matuidi pour le tort que nous leur avons causé ainsi qu'à leur club et employeur, le Paris-Saint-Germain." Rappelons que l’Italien avait menacé L’Equipe de poursuites judiciaires si ce dernier ne démentait pas ses propres informations... Rappelons que l’Italien avait menacé L’Equipe de poursuites judiciaires si ce dernier ne démentait pas ses propres informations...

