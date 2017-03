Bayern : Ancelotti veut se venger du Real « Par Eric Bethsy - Le 27/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid en 2014, Carlo Ancelotti avait été licencié un an plus tard. Un épisode que l’actuel entraîneur du Bayern Munich n’a pas oublié selon son président Uli Hoeness. "Il connaît le Real Madrid et les joueurs comme sa poche. En plus, il est motivé pour les battre car son départ du Real n'a pas été des plus agréables, a confié le dirigeant allemand au média espagnol As. Ancelotti ne voulait pas tomber sur le Real parce que c'était une des meilleures équipes qui restaient." Il s’agira d’une confrontation particulière pour Ancelotti, qui a laissé de bons souvenirs chez les Merengue. Il s’agira d’une confrontation particulière pour Ancelotti, qui a laissé de bons souvenirs chez les Merengue.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+