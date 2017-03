EdF : Deschamps refuse de subir contre la Roja

Dans son style habituel, l’Espagne tentera sûrement de monopoliser le ballon face à l’équipe de France mardi (21h). Rien à voir avec le Luxembourg battu 3-1 par les Bleus samedi. Pas de quoi impressionner le sélectionneur tricolore qui n’a pas l’intention de subir pendant toute la partie.

"C'est un match de prestige contre l'une des meilleures nations européennes et mondiales. Pour donner plus de piment dans la préparation, c'est positif. Le risque, de par la qualité de l'adversaire, c'est qu'on peut être amené à être en difficulté, a avoué le technicien. C'est mieux que d'avoir que des matchs où on peut plus maîtriser. On sait qu'il y a une équipe de qualité, qui sait bien utiliser le ballon et oblige l'adversaire à défendre. Il ne faudra pas que l'on se contente de défendre. Ce sera, j'en suis sûr, une belle confrontation."

Ce France-Espagne ne sera pas qu’un simple match amical...