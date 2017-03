EdF : Deschamps parle de sa compo « Par Eric Bethsy - Le 27/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Trois jours après la victoire au Luxembourg (3-1), le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps va-t-il faire tourner en match amical contre l’Espagne mardi (21h) ? C’est possible. En conférence de presse, le technicien a indiqué qu’il pourrait tenir compte des rencontres à venir, notamment la finale de la Coupe de la Ligue entre l’AS Monaco et le Paris Saint-Germain samedi (21h), pour choisir sa composition. "Ça peut rentrer en considération, il y a des matchs ce week-end, a confié l’ancien coach de l’Olympique de Marseille, qui pense à ménager certains joueurs. J'ai envie de faire des choses cohérentes par rapport à notre idée directrice." A noter que le gardien et capitaine Hugo Lloris sera titulaire face à la Roja. A noter que le gardien et capitaine Hugo Lloris sera titulaire face à la Roja.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+