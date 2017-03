Bayern : Ribéry a pensé à partir... « Par Damien Da Silva - Le 27/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Prolongé en novembre dernier jusqu'en juin 2018, l'ailier Franck Ribéry (33 ans, 15 matchs et 3 buts en Bundesliga cette saison) fait le bonheur du Bayern Munich depuis 2007. Une longue et belle aventure qui aurait pourtant pu se terminer très rapidement en raison des intérêts des plus grands clubs européens pour le Français. "Être au Bayern depuis 2007 ? C'est fou. En 2008 ou 2009, tous les gros clubs voulaient me recruter : Juventus, Inter Milan, Milan AC, FC Barcelone, Real Madrid, Chelsea, Manchester United. Bien sûr, j'ai pensé à partir mais je dois remercier Uli Hoeness et Karl-Heinz Rummenigge. Ils m'ont beaucoup parlé. Je suis ici depuis dix ans, j'ai tout gagné, ma famille est bien. Je suis heureux", a confié Ribéry pour Kicker. Etant donné sa carrière à Munich, l'ancien Marseillais n'a aucun regret à avoir ! Etant donné sa carrière à Munich, l'ancien Marseillais n'a aucun regret à avoir !

