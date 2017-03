OM : l'adjoint de Garcia cible Passi

Actuel entraîneur de l’Olympique de Marseille, Rudi Garcia s’en est récemment pris à son prédécesseur sur le banc phocéen, Franck Passi, en critiquant son recrutement (voir ici). Ce lundi, l’adjoint du technicien français Frédéric Bompard vient d’en remettre une petite couche dans les colonnes de La Provence, estimant que les employés de l’OM ont retrouvé le sourire depuis l’arrivée de Garcia.

"Ce n'est pas pour faire offense à Franck Passi, que j'apprécie et que je respecte, ni à son staff. Ça n'a rien à voir. Mais quand on est arrivé, j'ai senti que les gens étaient en attente de quelque chose, a noté le bras droit de Garcia. J'ai vu aussi que Rudi était dans son élément car il y avait beaucoup de choses à reprendre. Avec Jacques-Henri Eyraud, ils se sont bien trouvés. (...) J'ai l'impression que c'est reparti maintenant. Je le vois à la cafet' ! Je peux me tromper, mais j'ai l'impression que les administratifs sont regonflés à bloc, que les gens sont plus radieux. Il y a un gros travail du président."

Effet Garcia ou Frank McCourt ? Difficile à dire...