Real : trois cadres bientôt prolongés

Le Real Madrid protège ses arrières ! Si les Merengue vont sûrement être actifs sur le marché des transferts, les dirigeants madrilènes s'activent aussi pour conserver leurs meilleurs éléments. Ainsi, d'après les informations du quotidien AS, les latéraux Marcelo (28 ans, 22 matchs et 1 but en Liga cette saison) et Daniel Carvajal (25 ans, 19 matchs en Liga cette saison), actuellement sous contrat jusqu'en juin 2020, vont prolonger jusqu'en 2022 au terme de la saison.

Outre ces deux prolongations, le média ibérique assure que l'attaquant Karim Benzema (29 ans, 22 matchs et 8 buts en Liga cette saison) signera également, au même moment, un nouveau bail jusqu'en 2022. Titulaires indiscutables sous les ordres de l'entraîneur Zinédine Zidane, les trois joueurs vont donc être récompensés.