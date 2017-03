PSG : Nkunku dévoile son objectif « Par Romain Lantheaume - Le 27/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pas utilisé par le coach du Paris Saint-Germain Unai Emery en début de saison, le milieu de terrain Christopher Nkunku (19 ans, 7 matchs et 1 but en L1 cette saison) dispose de davantage d’occasions pour montrer le bout de son nez depuis le mois de décembre. Récemment auteur de son premier but en Ligue 1 à Lorient (2-1), l’international français U20 ne voit son avenir qu’au PSG. "Personne ne parle de partir en prêt pour l'instant. Mon objectif est toujours de m'imposer au PSG et de poursuivre ma progression", a affirmé le natif de Lagny-sur-Marne dans les colonnes du quotidien Le Parisien. Tant que Thiago Motta et Blaise Matuidi seront là, le jeune joueur va tout de même avoir du mal à grappiller du temps de jeu avec son club formateur. Tant que Thiago Motta et Blaise Matuidi seront là, le jeune joueur va tout de même avoir du mal à grappiller du temps de jeu avec son club formateur.

