PSG : comment Draxler a repris confiance « Par Romain Lantheaume - Le 27/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d'une première partie de saison médiocre à Wolfsbourg, l'ailier Julian Draxler (23 ans, 11 matchs et 3 buts en L1 cette saison) revit depuis son transfert au Paris Saint-Germain cet hiver. Profitant de la trêve internationale, l'Allemand a expliqué comment son arrivée dans la capitale l'a métamorphosé. "On peut dire que j'ai été accueilli à Paris les bras ouverts. J'ai rapidement pris mes marques au sein de l'équipe et j'ai vite repris confiance en moi. J'apprécie à nouveau le football et je profite de l'instant présent, a savouré le Parisien auprès du média Reviersport. En ce moment je suis confiant, dans une bonne phase. Nous jouons bien, je joue bien, je suis en grande forme, que ça continue." "Je sentais que mes qualités correspondaient à celles de cette équipe parce qu'elle joue, tout comme l'équipe nationale allemande, techniquement de manière exigeante et en ayant la possession du ballon", a poursuivi le champion du monde 2014. En choisissant le PSG pour se relancer, Draxler a eu du nez.

