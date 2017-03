Barça : Man Utd prêt à une folie pour Neymar ?

Barça : Man Utd prêt à une folie pour Neyma r ? « Par Damien Da Silva - Le 27/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après avoir réalisé le transfert le plus cher de l'histoire l'été dernier avec Paul Pogba (105 millions d'euros), Manchester United va-t-il battre son propre record dans quelques mois ? D'après les informations du quotidien catalan Sport, le club de Premier League serait tout simplement prêt à payer la clause libératoire de Neymar (25 ans, 23 matchs et 8 buts en Liga cette saison), fixée à 200 millions d'euros, pour s'attacher les services de l'attaquant du FC Barcelone ! Et ce n'est pas tout ! Pour convaincre le Brésilien, récemment prolongé jusqu'en juin 2021 par les Blaugrana, les Red Devils pourraient lui proposer un salaire énorme de 25 millions d'euros par an, ce qui ferait de lui le joueur le mieux payé du championnat d'Angleterre. Reste à savoir si MU pense réellement à une telle folie et si Neymar est tenté par un départ du Barça...

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+