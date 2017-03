MLS : Alessandrini savoure son rêve américain « Par Romain Lantheaume - Le 27/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Drôle de parcours pour Romain Alessandrini. Si sportivement, se retrouver en Major League Soccer à 27 ans après un passage raté à l’Olympique de Marseille ne faisait sans doute pas partie de ses plans, la recrue du Los Angeles Galaxy prend néanmoins du plaisir dans sa nouvelle vie aux Etats-Unis. "Passer de Gueugnon (7 276 habitants) à Los Angeles (près de 4 millions d’habitants), c'est quelque chose d'extraordinaire, a reconnu l'ailier au micro de Canal +. On m'aurait dit ça au début, j'aurais surement signé de suite. La ville est extraordinaire, il fait beau pratiquement tous les jours. Le Galaxy est le meilleur club du pays, c'est cinq titres depuis la création de la MLS. Il y a des grands noms qui sont passés ici, Beckham, Gerrard, Keane... J'espère que je vais marquer moi aussi l'histoire du LA Galaxy." Après avoir alterné le bon et le moins bon lors de ses premières sorties, l'ancien Rennais doit progressivement gagner en régularité dans ce championnat plus accessible. Après avoir alterné le bon et le moins bon lors de ses premières sorties, l'ancien Rennais doit progressivement gagner en régularité dans ce championnat plus accessible.

