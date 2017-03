Arsenal : Özil donne un indice pour son avenir « Par Damien Da Silva - Le 27/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En fin de contrat en juin 2018 avec Arsenal, le milieu de terrain Mesut Özil (28 ans, 22 matchs et 5 buts en Premier League cette saison) n'a toujours pas réussi à trouver un accord avec les Gunners pour une prolongation et les discussions reprendront cet été. Malgré sa situation contractuelle, l'Allemand a tenu à réaffirmer son attachement au club londonien. "Je me sens très bien à Arsenal. Nous parlerons bientôt avec les dirigeants et nous prendrons une décision", a commenté l'ancien membre du Real Madrid pour le média Die Welt. Même si Özil se plaît à Arsenal, les décideurs de l'actuel 6e de Premier League devront tout de même lui signer un gros chèque dans les mois à venir pour parvenir à le retenir. Même si Özil se plaît à Arsenal, les décideurs de l'actuel 6e de Premier League devront tout de même lui signer un gros chèque dans les mois à venir pour parvenir à le retenir.

