EdF : Varane annonce la couleur pour 2018 !

EdF : Varane annonce la couleur pour 201 8 ! « Par Romain Lantheaume - Le 27/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Même si le Portugal l’a privée d’un sacre à la maison en finale de l’Euro 2016, la France a retrouvé son statut de nation qui compte dans le football mondial. Portés par une jeune génération exceptionnelle, les Bleus nourrissent de grandes ambitions à l’approche du Mondial 2018, à l’image de leur vice-capitaine Raphaël Varane (23 ans, 35 sélections, 2 buts). "L'objectif, c'est gagner la Coupe du monde, a lancé le défenseur central du Real Madrid ce lundi dans les colonnes de L’Equipe. Franchement, quand on voit les joueurs de très haut niveau qui ne sont pas appelés, on se dit qu'il y a de la qualité en équipe de France. Il y a un vrai fonds de jeu, une solidité défensive, des attaquants qui créent le danger à tout moment." "Bon, il faut déjà se qualifier", fait tout de même remarquer l’ancien Lensois. Mais avec 13 points en 5 matchs et une place de leader de leur groupe éliminatoire, les Tricolores sont superbement partis pour l’instant. "Bon, il faut déjà se qualifier", fait tout de même remarquer l’ancien Lensois. Mais avec 13 points en 5 matchs et une place de leader de leur groupe éliminatoire, les Tricolores sont superbement partis pour l’instant.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+