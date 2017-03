Monaco : Lemar, au tour du Barça !

Très en vue cette saison avec l’AS Monaco, l’ailier Thomas Lemar (21 ans, 26 matchs et 7 buts en L1 cette saison) dispose d’une belle cote auprès des cadors européens, notamment en Espagne. En effet, L’Equipe affirme ce lundi que l’Atletico Madrid compte revenir à la charge pour l’international français. L’été dernier, les Colchoneros avaient proposé 25 millions d’euros pour l’ancien Caennais mais l’ASM avait refusé.

Et ce n’est pas tout ! Selon la même source, le FC Barcelone aurait également apprécié les performances du Guadeloupéen en Ligue des Champions, voyant en lui un milieu polyvalent qui s’intégrerait à merveille dans son collectif !

Dans l’absolu, Monaco préférerait vendre un autre ailier, Bernardo Silva (22 ans, 29 matchs et 6 buts en L1 cette saison), cet été, et garder un an de plus Lemar, également courtisé par Chelsea et Liverpool. Mais comme pour l’instant les marques d’intérêt les plus concrètes concernent le Tricolore, tout est envisageable…