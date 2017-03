Real : Varane s'est posé les bonnes questions

C’est sans l’assurance d’un statut de titulaire que le défenseur central Raphaël Varane (23 ans, 18 matchs et 1 but en Liga cette saison) a débuté la saison au Real Madrid. Alors que Manchester United, entre autres, le courtisait l’été dernier, le Français le reconnaît, il a pris le temps de peser le pour et le contre.

"En fait, je me suis surtout demandé si le club était en phase avec mon projet, à savoir jouer, a expliqué l’ancien Lensois ce lundi dans les colonnes de L’Equipe. Le président et le coach m'ont affirmé qu'ils allaient dans mon sens. J'ai mis la tête dans le guidon et j'ai bossé avant et pendant la préparation. Vous savez, je n'oublie pas que le Real Madrid, c'est beaucoup. Et je n'oublie pas non plus que je n'ai que vingt-trois ans même si je termine ma sixième saison ici."

Un choix payant puisqu’avec la méforme de Pepe, en fin de contrat en juin prochain, Varane a pu enchaîner les titularisations cette saison.