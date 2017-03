Real : Varane, ce qui a changé avec Zidane « Par Romain Lantheaume - Le 27/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- S’il bénéficie d’un statut de titulaire cette saison, le défenseur central du Real Madrid Raphaël Varane (23 ans, 18 matchs et 1 but en Liga cette saison) avait connu une seconde partie d’exercice 2015-2016 plus délicate, le nouveau coach d’alors, Zinédine Zidane, le reléguant sur le banc lors des matchs importants. "Il est arrivé en cours de saison et a dû faire des choix rapidement. Cela a été difficile pour moi à vivre. À ce moment-là, j'aurais eu besoin de davantage d'explications, a reconnu l’international tricolore ce lundi dans les colonnes de L’Equipe. Nous avions des désaccords mais nous étions capables, l'un comme l'autre, de nous remettre en cause." Les deux Français se sont expliqués en juin dernier et depuis tout va beaucoup mieux entre eux. "Il m'a dit les choses clairement. Notamment que j'étais important à ses yeux. Nous sommes repartis sur de bonnes bases. Je m'efforce de lui rendre la confiance qu'il m'accorde en me faisant jouer. (…) Depuis, nous nous entendons très bien", a assuré l’ancien Lensois qui peut compter sur le soutien total de son coach. "Il m'a dit les choses clairement. Notamment que j'étais important à ses yeux. Nous sommes repartis sur de bonnes bases. Je m'efforce de lui rendre la confiance qu'il m'accorde en me faisant jouer. (…) Depuis, nous nous entendons très bien", a assuré l’ancien Lensois qui peut compter sur le soutien total de son coach.

