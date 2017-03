Divers : Henry et le fabuleux apport du PSG « Par Romain Lantheaume - Le 26/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Depuis 2011 et son rachat par Qatar Sport Investments, le Paris Saint-Germain nourrit de grandes ambitions sur la scène européenne. Même s’il n’a pas atteint son objectif de décrocher la Ligue des Champions, le club de la capitale a permis de replacer la France sur la carte du football européen, estime la légende d'Arsenal, Thierry Henry. "Je pense que le PSG et Zlatan (Ibrahimovic) entre autres ont redoré le blason du championnat de France. Je vis à l’étranger, maintenant il y a un peu Monaco qui pointe le bout de son nez, mais pendant un petit moment, plus personne ne parlait du championnat de France", a rappelé l'adjoint du sélectionneur de la Belgique Roberto Martinez dimanche sur Canal+. Cette déclaration redonnera un peu de baume au cœur aux supporters du PSG, toujours sous le choc après la déroute face au FC Barcelone en Ligue des Champions (4-0, 1-6). Cette déclaration redonnera un peu de baume au cœur aux supporters du PSG, toujours sous le choc après la déroute face au FC Barcelone en Ligue des Champions (4-0, 1-6).

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+