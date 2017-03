Chelsea : Kanté et le mythe de la trottinette « Par Romain Lantheaume - Le 26/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pour commenter son incroyable ascension, une anecdote est souvent relayée au sujet du milieu de terrain de Chelsea, N’Golo Kanté (25 ans, 27 matchs et 1 but en Premier League cette saison). Lorsque celui-ci évoluait chez les jeunes, le natif de Paris effectuait le chemin de chez lui à l’entraînement en trottinette ! Une pure invention selon l’intéressé ! "Je ne suis jamais allé à l’entraînement en trottinette. A Boulogne-sur-Mer, quand j’étais en réserve, j’avais l’habitude d’aller faire des courses ou chez des amis en trottinette. Et de là, ça s’est transformé, on a dit que je venais en trottinette à l’entraînement", s'est amusé le Tricolore dimanche au micro de Canal+. Aujourd’hui, c’est plutôt à bord d’une fusée que Kanté se dirige vers les sommets !

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+