Chelsea : pourquoi l'OM attirait Kanté « Par Romain Lantheaume - Le 26/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En 2015, le milieu de terrain N'Golo Kanté (25 ans, 27 matchs et 1 but en Premier League cette saison) a quitté Caen pour rejoindre Leicester. Mais l’international français souhaitait initialement s’engager en faveur de l’Olympique de Marseille. "Je voulais encore passer un palier en France dans un grand club et voir ce que je pouvais faire là-bas, a expliqué le natif de Paris ce dimanche au micro de Canal+. Je me rappelle de la génération où il y avait Niang, Ribéry… En les voyant en Ligue des Champions, c’est une équipe que j’aimais bien oui. Mais les deux clubs ne se sont pas mis d’accord et je n’ai pas voulu aller au bras de fer. Je me suis dit que ça pouvait être bien de mettre un pied en Premier League." Phénoménal la saison passée avec les Foxes puis cette année avec Chelsea, Kanté ne doit certainement pas regretter la tournure des événements ! Phénoménal la saison passée avec les Foxes puis cette année avec Chelsea, Kanté ne doit certainement pas regretter la tournure des événements !

