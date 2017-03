Arsenal : Giroud évoque sa situation « Par Romain Lantheaume - Le 26/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le plus souvent remplaçant à Arsenal, l’attaquant Olivier Giroud (30 ans, 19 apparitions et 8 buts en Premier League cette saison) a retrouvé le plaisir en signant un doublé avec l’équipe de France samedi face au Luxembourg (3-1). Alors que des rumeurs d’un départ en fin de saison circulent inévitablement, le Gunner affirme qu’il préfère continuer à se battre pour regagner sa place. "C’est vrai que j’aspire à plus de temps de jeu en club et j’ai besoin d’enchaîner les matchs pour me sentir bien. Je travaille beaucoup pour retrouver une place de titulaire, après le coach a plusieurs options. Donc je ne suis pas plus inquiet que ça, j’ai toujours su travailler dans l’humilité et j’ai confiance en l’avenir", a assuré le Français au micro de Canal+. Ce n'est pas le coach d’Arsenal, Arsène Wenger, qui loue régulièrement la combativité de son attaquant, qui dira le contraire ! Ce n'est pas le coach d’Arsenal, Arsène Wenger, qui loue régulièrement la combativité de son attaquant, qui dira le contraire !

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+