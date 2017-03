Monaco : Mbappé, la prédiction de Fabinho « Par Romain Lantheaume - Le 26/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dans une forme phénoménale avec l’AS Monaco, l’attaquant Kylian Mbappé (18 ans, 22 matchs et 12 buts en L1 cette saison) déchaîne les passions en ce moment. Comme beaucoup d'autres, son coéquipier Fabinho (23 ans, 29 matchs et 8 buts en L1 cette saison) voit grand pour le néo-international tricolore. "Il est impressionnant. Il a une grande maturité, sur et en dehors du terrain, pour quelqu’un qui a seulement 18 ans. (…) Nous savons que, tôt ou tard, il va finir au Real Madrid, au Barça, un club de cette dimension, a prédit le milieu de terrain polyvalent au blog Chuteira FC. Mais, jusqu’à ce que ce jour arrive, nous allons profiter du fait qu’il soit dans notre équipe." Au vu de son talent, de sa maturité et de son immense cote, il serait effectivement très étonnant que Mbappé ne rejoigne pas un cador européen. Reste à savoir quand. Puis lequel. Au vu de son talent, de sa maturité et de son immense cote, il serait effectivement très étonnant que Mbappé ne rejoigne pas un cador européen. Reste à savoir quand. Puis lequel.

