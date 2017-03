PSG : Verratti sème le doute sur son avenir « Par Romain Lantheaume - Le 26/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Même s’il tente régulièrement de rassurer les supporters du Paris Saint-Germain, le milieu de terrain Marco Verratti (24 ans, 21 matchs et 2 buts en L1 cette saison) se montre de moins en moins catégorique au sujet de son avenir au sein du club de la capitale. Comme jamais auparavant, l’international italien a même ouvert la porte aux cadors qui le courtisent au pays. "Des équipes comme l’Inter Milan ou la Juventus Turin sont capables d’investir. On l’a vu avec Higuain. La Juve est l’une des quatre meilleures équipes du monde. Elle a beaucoup progressé. Si jamais je devais partir, il n’y aurait pas de problème. Mais aujourd’hui, je suis bien où je suis, a expliqué Petit Hibou au micro de la Rai dimanche. Je parlerai avec le club (Paris) et je verrai le meilleur choix à faire pour moi." Même s’il "pense rester la saison prochaine" (voir ici), le natif de Pescara a de plus en plus de mal à cacher les doutes qui entourent son avenir. Même s’il "pense rester la saison prochaine" (), le natif de Pescara a de plus en plus de mal à cacher les doutes qui entourent son avenir.

