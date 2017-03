EdF : D. Costa, Benzema et le "bien du football" « Par Romain Lantheaume - Le 26/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ecarté de l’équipe de France depuis octobre 2015 et l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, l’attaquant du Real Madrid, Karim Benzema (29 ans, 81 sélections et 27 buts), a récemment demandé des explications sur sa situation au sélectionneur Didier Deschamps. Et le Merengue ne manque pas de soutiens, à l’image de l’attaquant de Chelsea, Diego Costa (28 ans, 26 matchs et 17 buts en Premier League cette saison). "Je ne sais pas trop ce qui s'est réellement passé, mais Benzema reste Benzema. Je crois que ne pas le convoquer c'est perdre une grosse référence au niveau mondial, a déploré l’international espagnol dimanche au micro de Téléfoot. Quand il est bien il fait partie des meilleurs. Tous les grands joueurs veulent participer aux grandes compétitions. Pour le bien du football, il devrait y être. J'aime ce joueur." Mais rien ne dit pour l’instant que Deschamps souhaite réintégrer l’ancien Lyonnais. Mais rien ne dit pour l’instant que Deschamps souhaite réintégrer l’ancien Lyonnais.

