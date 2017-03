CdL : Bakayoko a "titillé" les Parisiens « Par Romain Lantheaume - Le 26/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Samedi prochain, le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco s’affrontent en finale de la Coupe de la Ligue. Alors que cinq représentants de chaque club sont actuellement rassemblés avec l’équipe de France, les chamailleries entre les joueurs des deux camps ont déjà commencé, comme l’a révélé le nouvel appelé, Tiémoué Bakayoko (22 ans, 26 matchs et 2 buts en L1 cette saison). "On s'est un peu titillés en début de rassemblement, forcément, on sait qu'on va se retrouver à Lyon (lieu de la finale, ndlr), a admis le milieu de terrain monégasque dimanche devant la presse. On en parle de temps en temps mais on est focalisés sur l'équipe de France." De leur côté, alors que Benjamin Mendy et surtout Djibril Sidibé se sont blessés, les deux clubs croisent les doigts pour ne pas voir le "virus FIFA" remplir leur infirmerie avant cette affiche… De leur côté, alors que Benjamin Mendy et surtout Djibril Sidibé se sont blessés, les deux clubs croisent les doigts pour ne pas voir le "virus FIFA" remplir leur infirmerie avant cette affiche…

