EdF : T. Henry - "qu'est-ce qu'il est bon !" « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 26/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Souvent comparé à Thierry Henry, Kylian Mbappé (18 ans, 22 matchs et 12 buts en L1 cette saison) espère faire aussi bien que son aîné. Pour l'ancienne légende d'Arsenal, le jeune Monégasque a tout d'un futur grand. "Je n’aime pas comparer les joueurs. Il faut que Mbappé devienne Mbappé. Mais qu’est-ce qu’il est bon ! J’aime beaucoup. Je l’ai rencontré, il m’a donné l’impression d’avoir la tête sur les épaules. J’aime bien le regarder jouer car il pense. Ça me chagrine parfois quand on parle souvent de joueurs… 'Il va vite, il est costaud, il saute haut.' Mais on ne parle jamais du cerveau d’un joueur et ça m’énerve. Quand je le regarde dribbler, il pense. Il t’amène là, il feinte, il revient. Il pense quand il joue et ça pour moi c’est le plus important dans un joueur. Il utilise son cerveau, fait remarquer Henry, interrogé par Canal+. Oui, il va vite, mais il pense. Ce petit est malin. Pour moi, c’est le signe d’un mec qui peut aller très loin." Une nouvelle perle assurément pour l'ASM et les Bleus. Une nouvelle perle assurément pour l'ASM et les Bleus.

