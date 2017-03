EdF : T. Bakayoko - "Kanté marche sur l'eau" « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 26/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Appelé pour la première fois en équipe de France, Tiémoué Bakayoko (22 ans, 26 matchs et 2 buts en L1 cette saison) a vu N'Golo Kanté (25 ans, 27 matchs et 1 but en Premier League cette saison) et Blaise Matuidi débuter face au Luxembourg ce samedi. Le Monégasque sait que la concurrence chez les Bleus est énorme à ce poste, évoquant notamment le niveau de jeu actuel de l'ancien Caennais. "Tout le monde sait ce qu'il est capable de faire. C'est un joueur complet. Ce qu'il fait à Chelsea, c'est impressionnant. J'étais très curieux de le voir à l'entraînement. Il marche sur l'eau en ce moment. Je lui souhaite beaucoup de réussite et qu'il reste à ce niveau", a sobrement commenté l'ancien Rennais en conférence de presse ce dimanche. En Angleterre, pour certains observateurs, Kanté est tout simplement le meilleur milieu de terrain de tous les temps. Rien que ça. En Angleterre, pour certains observateurs, Kanté est tout simplement le meilleur milieu de terrain de tous les temps. Rien que ça.

