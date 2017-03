Chelsea : OM, PSG ? Diego Costa ne dit pas non !

Chelsea : OM, PSG ? Diego Costa ne dit pas no n ! « Par Romain Lantheaume - Le 26/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- De nouveau décisif avec Chelsea cette saison, l’attaquant Diego Costa (28 ans, 26 matchs et 17 buts en Premier League cette saison) reste une référence à son poste. Et l’international espagnol ne ferme pas la porte au championnat de France ! "C’est vrai que Marseille a un beau projet, le PSG tout le monde sait que c’est une équipe qui est respectée en Europe. Monaco a aussi un beau projet, de grands joueurs. La Ligue 1 est en train de se développer, a souligné le Brésilien de naissance dimanche au micro de Téléfoot. Moi, je suis très content à Chelsea mais dans le foot tout peut se passer. Et s’il faut changer, la France c’est un pays où je ne suis jamais allé, donc pourquoi pas ?" Malgré ce beau discours, Diego Costa devrait plutôt privilégier la Chine, où un contrat XXL l’attendrait (voir ici). Malgré ce beau discours, Diego Costa devrait plutôt privilégier la Chine, où un contrat XXL l’attendrait ().

