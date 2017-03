OM : Garcia n'oublie pas Nainggolan « Par Romain Lantheaume - Le 26/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Actuel entraîneur de l’Olympique de Marseille, Rudi Garcia ne tarit pas d’éloges sur le milieu de terrain de l’AS Roma, Radja Nainggolan (28 ans, 28 matchs et 9 buts en Serie A cette saison), qu’il a dirigé durant son passage dans la ville éternelle. "Je le suis avec une attention toujours particulière. (…) Il a encore progressé sur le fait d’être décisif, a commenté le technicien français dans les colonnes de la Dernière Heure. Il a passé un palier, devenant l’un des hommes forts de la Roma. Il a toujours été exemplaire sur le terrain, c’est un guerrier. Et il a peut-être un peu trop cette image de guerrier ou de ninja, alors que c’est un joueur techniquement très fort et très doué. Il a des qualités physiques exceptionnelles, notamment sa puissance et son accélération." Auteur d’une superbe saison et très courtisé, l’international belge n’a malheureusement quasiment aucune chance de retrouver son ancien coach sur la Canebière. Auteur d’une superbe saison et très courtisé, l’international belge n’a malheureusement quasiment aucune chance de retrouver son ancien coach sur la Canebière.

