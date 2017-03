EdF : Riolo et la "serrure" Deschamps « Par Romain Lantheaume - Le 26/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En ramenant les trois points du Luxembourg (3-1) samedi, l’équipe de France a assuré l’essentiel et évité le piège dans ce match éliminatoire du Mondial 2018. Mais le bilan reste mitigé pour le chroniqueur Daniel Riolo, qui accuse le sélectionneur Didier Deschamps d’avoir mis en place un système trop défensif. "Le Luxembourg a tout fait sauf attendre d’encaisser un but. A dire vrai et trop souvent, c’est la petite équipe qui a essayé de construire le plus de jeu ! Je me demande ce que ferait Deschamps s’il dirigeait une telle équipe, a taclé l’éditorialiste sur les ondes de RMC. Parce qu’avec ses Bleus et tous ses joueurs offensifs, lui, il met deux milieux défensifs. Quand on est une serrure, on reste une serrure ! Même avec les as !" Ca a peut-être échappé à Riolo, mais Matuidi et Kanté sont quand même deux milieux récupérateurs qui se projettent très souvent vers l'avant. Ca a peut-être échappé à Riolo, mais Matuidi et Kanté sont quand même deux milieux récupérateurs qui se projettent très souvent vers l'avant.

