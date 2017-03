Man Utd : Martial pas fan du public français « Par Romain Lantheaume - Le 26/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Parti très jeune en Angleterre, en 2015 à l’âge de 19 ans, Anthony Martial (21 ans, 16 matchs et 3 buts en Premier League cette saison) ne porte pas le public français dans son cœur. Celui-ci est trop versatile aux yeux de l’attaquant de Manchester United. "Pour moi, ce qui est vraiment spécial (en Angleterre, ndlr), ce sont les supporters. Ils ont vraiment été remarquables avec moi. Je pense que c’est ce qui va me faire rester ici longtemps. En France, même si vous êtes l’un des meilleurs joueurs, ils peuvent vous siffler et vous conspuer si vous ne marquez pas pendant plusieurs matchs de suite. Mais ici, c’est tout le contraire, ils vont essayer de vous encourager afin que vous puissiez marquer, et faire grandir votre confiance", a souligné l’ancien Monégasque auprès de Sky Sports. Et pourtant, le Red Devil a surtout connu le public du stade Louis II, pas franchement le plus virulent de l’Hexagone… Et pourtant, le Red Devil a surtout connu le public du stade Louis II, pas franchement le plus virulent de l’Hexagone…

