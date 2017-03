PSG : H. Ben Arfa - "comme une punition" « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 26/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pas dans les petits papiers d'Unai Emery et donc peu utilisé, Hatem Ben Arfa (30 ans, 23 apparitions en L1 cette saison) devrait quitter le Paris Saint-Germain cet été. Mais l'ancien Niçois croit pouvoir encore s'imposer chez les champions de France et retourner ainsi la situation. A condition qu'on lui donne sa chance... "Moi je ne revendique rien ici, ni un temps de jeu, ni un poste précis. Je veux juste qu'on me donne ma chance et sentir qu'il y a une vraie concurrence dans cette équipe, fait savoir Ben Arfa ce dimanche matin. Je suis un compétiteur, je suis un champion dans ma tête. J'aime la gagne et c'est compliqué d'accepter d'être remplaçant. On peut accepter d'être sur le banc si c'est temporaire ou que l'on peut changer quelque chose. Sinon, c'est comme si c'était une punition." "Aujourd'hui, je n'accepte pas ma situation et c'est normal, conclut le Parisien. Ce serait bizarre, même grave, d'accepter ça. Ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas lâcher car on a des choses à faire. Après on verra. Ce que je peux vous dire, c'est que jusqu'à la fin de saison, je continuerai à forcer mon destin." A l'évidence, Ben Arfa ne devrait pas rester plus d'une saison au PSG. A l'évidence, Ben Arfa ne devrait pas rester plus d'une saison au PSG.

