OM : Puma va remplacer Adidas (officiel) « Par Romain Lantheaume - Le 26/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- C’était un secret de polichinelle, en particulier depuis que la firme allemande a posé des affiches à son effigie dans la cité phocéenne (voir ici), et c’est désormais officiel. Dimanche, l’Olympique de Marseille a confirmé que Puma deviendra son nouvel équipementier à partir de l’été 2018. "Puma a démontré une volonté farouche de rejoindre les rangs olympiens et s'engage aux côtés du club pour cinq saisons en lui offrant le plus gros contrat commercial de son histoire, a annoncé dans un communiqué l’actuel 5e de Ligue 1. Nous avons été très séduits par la volonté de ses dirigeants de nous accompagner activement à l'international. C'est un formidable témoignage de confiance pour notre projet OM Champion." La marque au félin succédera à Adidas, partenaire du club depuis 1974 (avec une parenthèse entre 1994 et 1996). Si l’OM n’a pas divulgué le montant du contrat, celui-ci est estimé à 15 millions d’euros annuels, soit une hausse de 50% par rapport à l’actuel ! La marque au félin succédera à Adidas, partenaire du club depuis 1974 (avec une parenthèse entre 1994 et 1996). Si l’OM n’a pas divulgué le montant du contrat, celui-ci est estimé à 15 millions d’euros annuels, soit une hausse de 50% par rapport à l’actuel !

