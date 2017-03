EdF : Deschamps distribue les bons points « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 26/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- S'il n'a pas tout aimé, Didier Deschamps est tout de même satisfait de la victoire de l'équipe de France au Luxembourg samedi (3-1). Et le sélectionneur a particulièrement félicité deux joueurs qui ont brillé au cours de cette rencontre : Olivier Giroud (30 ans, 60 sélections, 23 buts) et Ousmane Dembélé (19 ans, 4 sélections). "Giroudl a mis un doublé. Il vit une saison compliquée avec son club, mais il a souvent été présent avec nous. Ça se confirme. Sur ce type de match, il est efficace, a souligné DD avant de commenter la prestation de Dembélé. Après sa dernière sortie très timide contre la Côte d'Ivoire, il a montré beaucoup plus de choses avec du volume et de la percussion. Et dans le groupe, il y a d'autres joueurs susceptibles d'apporter un plus." Benjamin Mendy aurait mérité d'être cité aussi. Benjamin Mendy aurait mérité d'être cité aussi.

