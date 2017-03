EdF : Rabiot s'est cru chez les Espoirs « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 26/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pour affronter le Luxembourg et l'Espagne, Didier Deschamps a considérablement rajeuni l'équipe de France. A tel point que les nouveaux ou les fraîchement installés n'étaient pas tellement impressionnés. "Je me sens bien. Il y a une bonne ambiance. Sur le banc, il y avait pas mal de jeunes, on aurait pu se croire chez les Espoirs, a ainsi révélé le Parisien Adrien Rabiot après son entrée en jeu en fin de match samedi. On se connaît tous. J'espère maintenant avoir un peu plus de temps de jeu mardi." Le sélectionneur tricolore pourrait titulariser Rabiot mardi face à l'Espagne. Le sélectionneur tricolore pourrait titulariser Rabiot mardi face à l'Espagne.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+