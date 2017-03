EdF : K. Mbappé - "je reste le même" « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 26/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A 18 ans, Kylian Mbappé explose déjà au plus haut niveau. Au point de connaître sa première sélection en équipe de France contre le Luxembourg samedi (3-1). Malgré cette ascension rapide, le Monégasque assure rester le même. "Me protéger ? Comment voulez-vous que je me protège ? Vous savez, je reste le même. Là, je suis un petit nouveau dans une grande équipe. J’apprends, j’écoute, je prends conseil et je ne me pollue pas l’esprit avec le reste. Je pense déjà au match de mardi contre l’Espagne au Stade de France. J’ai hâte d’y être, j’espère que vous aussi", a ainsi fait savoir l'attaquant après le match. Une deuxième sélection contre la Roja ? Une deuxième sélection contre la Roja ?

