EdF : Mendy ne pouvait "que briller"

Pour sa première sélection, Benjamin Mendy (22 ans) a livré un très bon match sur son côté gauche face au Luxembourg. Passeur décisif pour Olivier Giroud, le Monégasque était très satisfait de sa performance après la rencontre.

"Je suis très satisfait de ma prestation, mais l'essentiel, ce sont les trois points. Avec un groupe comme ça, qui nous a bien intégrés et mis à l'aise, on ne peut qu'être bien et briller dans cette équipe, a fait savoir l'ancien Marseillais. Je suis quelqu'un comme ça, qui ne lâche pas, quoi qu'il arrive. En première période, j'ai eu du mal à lever les ballons. Mais j'ai continué et ça a fini par payer avec la tête d'Olivier Giroud."

Avec l'éclosion de Mendy, le Parisien Layvin Kurzawa peut trembler.