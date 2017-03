EdF : Giroud rend hommage au Luxembourg

Malgré quelques frayeurs, l'équipe de France a tenu son rang en ramenant les trois points du Luxembourg ce samedi (3-1). Auteur d'un doublé, Olivier Giroud a encore une fois donné raison à son sélectionneur.

"On a fait une entame de match un peu timide, on connaissait leur générosité et leur détermination. A chaque fois, ils vendent chèrement leur peau, on était au courant. J'aimerais tirer un grand coup de chapeau à cette équipe luxembourgeoise qui nous a posé des problèmes", a réagi l'avant-centre tricolore après le match.