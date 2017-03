EdF : Deschamps ne veut pas faire la fine bouche

L'équipe de France a consolidé sa place de leader du groupe A des éliminatoires du Mondial 2018 en s'imposant logiquement 3-1 au Luxembourg. Mais les Bleus ont été étonnamment fébriles défensivement en première période. Didier Deschamps préfère toutefois retenir l'essentiel.

"C'était un match pas évident, on a eu du mal à mettre du rythme, mais on a fait ce qu'il fallait même si on pouvait mettre plus de buts. On prend les trois points, on met trois buts, c'est plutôt positif", a réagi le sélectionneur tricolore après la rencontre.