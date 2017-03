PSG : Ben Arfa en dit un peu plus

Comme nous vous l'indiquions un peu plus tôt ce samedi (voir la brève de 20h18), Hatem Ben Arfa (30 ans, 23 apparitions en L1 cette saison) a prévu de s'exprimer sur sa situation actuelle au Paris Saint-Germain. D'abord mystérieux, l'ancien Niçois en a finalement dit un peu plus.

"Je continue à me battre parce que c’est un club que j’aime profondément. Je sais que je peux vraiment aider cette équipe. A tous les matchs je sens et je sais que je peux vraiment aider cette équipe. Si on me donne ma chance et que je ne suis pas bon, je partirai de moi-même. Je comprendrai. Mais j’ai besoin qu’on me donne cette chance", a fait savoir le milieu offensif parisien, qui a prévu de s'exprimer plus profondément sur le sujet dimanche matin.