OM : Evra rend hommage à la "légende" Buffon

Face à l'Albanie vendredi (2-0), le gardien italien Gianluigi Buffon (39 ans, 25 matchs en Serie A cette saison) a disputé le 1.000e match de sa carrière professionnelle. Le latéral gauche marseillais Patrice Evra (35 ans, 4 matchs en L1 cette saison) n'a pas manqué de rendre hommage à son ancien partenaire de la Juventus Turin.

"Grand Gigi ! Tu me manques ! Je voulais te féliciter pour ton 1.000e match. Surtout quand on sait toute la merde que tu manges... Je sais tous les sacrifices que tu as réalisés pour en arriver là, a souligné l'international tricolore sur son compte Instagram. Tu es une légende et malgré toutes ces années, tu es aussi affamé qu'un gamin de 10 ans. Ça a été un honneur de jouer avec toi."

Et contrairement à Evra, l'Italien est toujours aussi performant.