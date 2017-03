OM : Sanson s'était préparé au pire « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 25/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Passé de Montpellier à Marseille cet hiver, Morgan Sanson (22 ans, 9 matchs et 1 but en L1 avec Marseille cette saison) a su rapidement gagner sa place à l'OM. Le milieu de terrain olympien avait visiblement tout prévu. "Ça se passe plutôt bien. Tout s’est fait très vite. Je suis content de mon arrivée, de mes premiers entraînements et de mes matchs. Même si ce n’est pas parti comme je le souhaitais lors de cette première rencontre contre Lyon avec cette passe décisive pas forcément dans le bon sens et ce premier revers… Ce n’est pas ce que j’avais imaginé. En même temps, je m’étais conditionné pour vivre une arrivée difficile, ne pas tout jouer, être sur le banc. Je me suis vraiment préparé au pire, confie l'ancien Montpelliérain à la Provence. Je me disais que j’aurais deux ou trois mois compliqués, je m’attendais à ça. Je savais qu’en travaillant comme je le faisais à Montpellier, j’aurais ma chance un jour. Donc je suis content." Sanson est aujourd'hui l'un des maillons importants de l'OM. Sanson est aujourd'hui l'un des maillons importants de l'OM.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+