PSG : Marquinhos évoque les discussions « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 25/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Sous contrat jusqu'en 2019, Marquinhos (22 ans, 23 matchs et 1 but en L1 cette saison) discute depuis quelques semaines avec sa direction pour prolonger son bail. Mais à ce jour, il n'y a rien de vraiment nouveau à signaler concernant la situation contractuelle du défenseur brésilien du Paris Saint-Germain. "Nous avons commencé à discuter et nous avons besoin d’un peu de temps. Tout ce que je sais, c’est que ça ne dépend pas de moi. Je suis calme car j’ai un contrat jusqu’en 2019 et les choses sont claires de mon point de vue. Je suis au PSG", a indiqué l'ancien joueur de la Roma, interrogé par Sport Mediaset. Cet été, Marquinhos pourrait encore se retrouver convoité par le FC Barcelone s'il n'a pas prolongé d'ici là. Cet été, Marquinhos pourrait encore se retrouver convoité par le FC Barcelone s'il n'a pas prolongé d'ici là.

