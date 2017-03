ASSE : Alonso ne voit pas Galtier s’éterniser « Par Damien Da Silva - Le 25/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En poste depuis 2009 à l’AS Saint-Etienne, l’entraîneur Christophe Galtier dispose d’un contrat jusqu’en juin 2018. Et pour l’ancien gardien des Verts Jérôme Alonso, le coach français ne devrait pas s’éterniser plus longtemps sur le banc de l’ASSE. "Christophe Galtier a appris le métier dans l’ombre et c’est aujourd’hui l’un des coaches les plus expérimentés de Ligue 1. Il y aura un virage le jour où il partira, il ne faudra pas le rater. Ça va être un moment important. Je suis qui pour dire s’il est temps pour lui de partir ? Dans son cœur, il a la réponse. Mais je ne pense pas qu’il fasse encore trois saisons ici", a estimé le consultant de France Télévisions pour Le Progrès. Parfois critiqué pour le style de jeu restrictif de son équipe, Galtier pourrait effectivement être séduit par un nouveau challenge. Parfois critiqué pour le style de jeu restrictif de son équipe, Galtier pourrait effectivement être séduit par un nouveau challenge.

